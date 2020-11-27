Режиссер «Гарри Поттера» поведал о своих страхах на съемках

Коламбус отвечал за все кастинговые решения и создавал киновселенную с нуля. В его обязанности входило красиво и детально представить на экране все то, что писательница Джоан Роулинг рассказала в своих книгах. Именно поэтому первый фильм — «Гарри Поттер и философский камень» — оказался самым тяжелым в практике американца.

Коламбус постоянно боялся возможного увольнения из-за любой ошибки.

«Все было хорошо, но я опасался, что если что-то пойдет не так, то мне укажут на дверь», — признался кинорежиссер.

После тестового показа фильма в Чикаго Коламбус немного успокоился, написало ИА Nation News. Дети и их родители из фокус-группы положительно реагировали на происходящее на экране.

Вторую часть снимать было уже намного проще, добавил режиссер.

Крис Коламбус — режиссер фильмов «Один дома» (1990), «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992), «Миссис Даутфайр» (1993).