Культура 09 декабря 2022, 16:06 Режиссер Ганн прокомментировал слухи о будущем проектов DC Studios Режиссер Ганн: у проектов студии DC сейчас переходный период

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Режиссер и руководитель DC Studios Джеймс Ганн рассказал, как обстоят дела с проектами киностудии. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на его Twitter.

Режиссер прокомментировал материал The Hollywood Reporter, в котором говорится, что работу над триквелом «Чудо-женщины» приостановили, новый «Человек из стали» может не выйти, а вселенную «Бэтмена» не станут менять так, как хотят этого Ганн и продюсер Питер Сафран.

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По словам режиссера, правдива только часть этой информации. Также он отметил, что сейчас у проектов DC переходный период и это нормально. Другие подробности неизвестны.

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