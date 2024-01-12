Культура 12 января 2024, 16:56 Режиссер Гай Ричи снимет новый боевик с участием Натали Портман

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Журналисты издания Deadline выяснили, что всемирно известный режиссер Гай Ричи приступил к созданию нового боевика «Источник вечной молодости» при участии актрисы Натали Портман.

По сюжету фильма брат и сестра хотят разыскать таинственный родник, который по легенде дарует вечную жизнь. За сценарий картины отвечает Джеймс Вандербилт, наиболее известный по «Зодиаку» Дэвида Финчера, написала«Газета.Ru».

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Известно также об участии в съемках актера Джона Красински.