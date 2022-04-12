Режиссер Гай Германика рассказала, что снимает фильм о бездомных людях

Режиссер Валерия Гай Германика снимает документальный фильм о бездомных людях. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ее Telegram-канал.

«Вообще идея была снимать большой социальный срез — волонтеры и маргинальные группы. Но когда начала снимать бомжей, меня затянуло в их бурную жизнь, полную лишений и приключений», — написала Гай Германика.

Она отметила, что не будет показывать внешность главных героев и называть места съемки. Точная дата выхода фильма и другие подробности пока не известны. Режиссер подчеркнула, что работа над фильмом дается ей тяжело.