Культура 09 декабря 2022, 16:05 Режиссер Флэнеган и продюсер Мейси создадут экранизацию цикла романов «Темная Башня».

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Режиссер Майк Флэнеган и исполнительный продюсер Тревор Мейси создадут кинопроекты на основе цикла романов Стивена Кинга «Темная Башня». Об этом сообщила РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

Флэнеган уточнил, что приобрел права на экранизацию книг. Сейчас они вдвоем с Мейси работают над сериалом.

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Они планируют снять пять сезонов проекта, а затем еще два полнометражных фильма по вселенной. Уже готов сценарий для пилотной серии.

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