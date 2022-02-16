Режиссер Финчер раскритиковал альтернативную концовку «Бойцовского клуба» в Китае

Режиссер Дэвид Финчер оценил новую концовку фильма «Бойцовский клуб», которую показали в Китае. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Empire.

В новой версии из финала убрали убийства и взрывы. В титрах говорится, что теракт предотвратили, а Тайлера Дердена отправили в психбольницу. Финчер раскритиковал такую версию.

«Если вам не нравится эта история, зачем вам лицензировать эту ленту? Это же бессмыслица, они будто сказали, что хотят под моим названием получить другой фильм», — возмутился он.