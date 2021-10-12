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    12 октября 2021, 00:19

    Режиссер фильма «Вечные» предупредила зрителей о двух сценах после титров

    Режиссер Хлоя Чжао назвала хронометраж фильма «Вечные»

    Анатолий Минкин

    Новый фильм о мультивселенной Marvel «Вечные» выйдет на экраны российских кинотеатров 4 ноября. Режиссер картины Хлоя Чжао в интервью Fandango объявила, что хронометраж фильма составит два часа 30 минут. Кроме того, зрителей ждут сразу две сцены после титров.

    Режиссер фильма «Вечные» предупредила зрителей о двух сценах после титров

    По своей продолжительности «Вечные» станут вторым фильмом из франшизы Marvel, обойдя «Эру Альтрона» и «Войну бесконечности», но уступив «Мстителям: Финалу», который длится более трех часов.

    Кроме длинного хронометража фильм расскажет о самом продолжительном периоде истории, который составляет около семи тысяч лет. Команда Вечных станет следовать от цивилизации до цивилизации, рассказывая историю от прошлого к настоящему.

    По словам продюсера Marvel Studios Нейта Мура, 60% фильма происходит в наши дни, а остальные 40% посвящены разным эпохам, включая Вавилонское царство и империю Ацтеков. Раскрыть остальные подробности он отказался.

    Вечные — это команда, посланная на Землю космическими богами. Их задача защитить человечество от девиантов — одержимых разрушением инопланетян. Продюсеры отметили, Хлоя Чжао внесла собственную эстетику в картину. Она отказалась от искусственного освещения во время съемки ряда сцен, поэтому картина потеряла глянцевый эффект, свойственный для других фильмов Marvel, но стала более реалистичной.