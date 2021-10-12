Режиссер фильма «Вечные» предупредила зрителей о двух сценах после титров

Новый фильм о мультивселенной Marvel «Вечные» выйдет на экраны российских кинотеатров 4 ноября. Режиссер картины Хлоя Чжао в интервью Fandango объявила, что хронометраж фильма составит два часа 30 минут. Кроме того, зрителей ждут сразу две сцены после титров.

По своей продолжительности «Вечные» станут вторым фильмом из франшизы Marvel, обойдя «Эру Альтрона» и «Войну бесконечности», но уступив «Мстителям: Финалу», который длится более трех часов.

Кроме длинного хронометража фильм расскажет о самом продолжительном периоде истории, который составляет около семи тысяч лет. Команда Вечных станет следовать от цивилизации до цивилизации, рассказывая историю от прошлого к настоящему.

По словам продюсера Marvel Studios Нейта Мура, 60% фильма происходит в наши дни, а остальные 40% посвящены разным эпохам, включая Вавилонское царство и империю Ацтеков. Раскрыть остальные подробности он отказался.

Вечные — это команда, посланная на Землю космическими богами. Их задача защитить человечество от девиантов — одержимых разрушением инопланетян. Продюсеры отметили, Хлоя Чжао внесла собственную эстетику в картину. Она отказалась от искусственного освещения во время съемки ряда сцен, поэтому картина потеряла глянцевый эффект, свойственный для других фильмов Marvel, но стала более реалистичной.