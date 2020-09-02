Режиссер фильма «Цой» прокомментировал идею снять ленту с проката

Кинематографист подчеркнул, что фильм был создан с уважением к памяти лидера группы «Кино», пишет сайт «Русская планета».

«Отправлять жалобы на таком уровне по поводу фильма, который никто не видел, да еще и подписываться именем некоего представителя, а не своим собственным — это неуважение к президенту», — возмутился Учитель.

По его мнению, Цою «было бы стыдно за такие действия своего сына».

Показ ленты был намечен на 3 сентября. Его перенесли на неопределенный срок. До этого уже премьеру уже переносили. Изначально ее хотели провести в конце августа. Решение сдвинуть сроки приняли совместно с компанией Sony.