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    02 сентября 2020, 14:04

    Режиссер фильма «Цой» прокомментировал идею снять ленту с проката

    Полина Петрова

    Режиссер фильма «Цой» Алексей Учитель прокомментировал идею снять ленту с проката. Он отметил, что удивлен просьбе наследников музыканта Виктора Цоя не допустить картину к показу, информирует ТАСС.
    Режиссер фильма «Цой» прокомментировал идею снять ленту с проката

    Кинематографист подчеркнул, что фильм был создан с уважением к памяти лидера группы «Кино», пишет сайт «Русская планета».

    «Отправлять жалобы на таком уровне по поводу фильма, который никто не видел, да еще и подписываться именем некоего представителя, а не своим собственным — это неуважение к президенту», — возмутился Учитель.

    По его мнению, Цою «было бы стыдно за такие действия своего сына».

    Показ ленты был намечен на 3 сентября. Его перенесли на неопределенный срок. До этого уже премьеру уже переносили. Изначально ее хотели провести в конце августа. Решение сдвинуть сроки приняли совместно с компанией Sony.

    Новости SMI.FM