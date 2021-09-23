Режиссер фильма про Чебурашку рассказал о подробностях сюжета

Режиссер Дмитрий Дьяченко поделился с ИА Nation News подробностями сюжета полнометражного фильма о Чебурашке, который должен выйти в начале 2023 года.

Отмечается, что Чебурашку воссоздадут при помощи компьютерных технологи и полностью оцифруют. По словам режиссера, зрителей ожидает семейная картина, которая понравится как взрослым, так и детям.

«В фильме есть серьезная драматическая линия, но также много комедии и смешных моментов. То есть фильм не только про Чебурашку, но и про взаимоотношения родителей и детей», — подчеркнул собеседник информагентства.