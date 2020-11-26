Режиссер фильма «Один дома» скептически отнесся к перезапуску комедии

По мнению Коламбуса, студии Disney лучше снять что-то оригинальное, нежели перезапускать «Одного дома».

«Наверное, это несправедливо с моей стороны комментировать это, потому что, возможно, они создают шедевр», — допустил режиссер.

По данным информагентства, кинокомпания Disney объявила о перезапуске комедии. Отмечается, что это будет прямое продолжение картины. Режиссерское кресло займет Дэн Мазер, который работал над сценарием «Бората».