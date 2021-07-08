Режиссер фильма «Нелюбовь» снимет фильм на английском языке

Продюсер Александр Роднянский объявил о своем сотрудничестве с режиссерами Андреем Звягинцевым, Кантимиром Балаговым. Кроме того, он будет сотрудничать со Стивеном Содербергом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Нон-стоп продакшн».

Роднянский поделился информацией о проектах будущего года во время Каннского фестиваля. Новая семейная драма Звягинцева What Happens станет первым проектом режиссер после картины «Нелюбовь».

«Недавно у Андрея появилась идея следующего проекта на английском языке. Я поддержал, потому что уверен, что талант Андрея, его удивительное понимание природы человека дают ему возможность говорить с любой аудиторией — и российской, и глобальной», — передала слова продюсера «Газета.ru».

С Константином Балаговым продюсер будет работать над новым проектом «Моника». Съемки начнутся после того, как завершат работу над пилотными эпизодами сериала HBO «Одни из нас». Сюжет фильма развернется в Кабардино-Балкарии — на родине режиссера. Над сценарием вместе с Балаговым будет работать лауреат литературной премии «Большая книга» Марина Степнова.

Также Роднянский займется работой над проектом американского режиссера Годфри Реджио. Картина расскажет о людях, которые «поставили себе цель создать новую культуру в мире, переживающем беспрецедентную технологическую трансформацию, и находящимся под угрозой экологической катастрофы». В качестве сопродюсера Роднянского выступит Стивен Содерберг.