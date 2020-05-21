Режиссер фильма «Лед» прокомментировал критику Тарасовой

По его словам, «любой человек имеет право на свое мнение, даже такое острое». «Не смею обижаться на ее слова, и, в целом, проношу это мимо себя. Все-таки кино есть кино», — заключил Трофим.

Также режиссер добавил, что «это не документальная драма, и, по большому счету, даже не о фигурном катании».