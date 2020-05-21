Режиссер фильма «Лед» прокомментировал критику Тарасовой
Режиссер Олег Трофим рассказал, что критика его фильма «Лед» от тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой не задела его. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, «любой человек имеет право на свое мнение, даже такое острое». «Не смею обижаться на ее слова, и, в целом, проношу это мимо себя. Все-таки кино есть кино», — заключил Трофим.
Также режиссер добавил, что «это не документальная драма, и, по большому счету, даже не о фигурном катании».