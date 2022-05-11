Режиссер фильма «Через прицел» Сергей Коротаев рассказал о съемках картины

Военная драма «Через прицел» вышла на канале «Россия» 9 мая. Режиссер четырехсерийного фильма Сергей Коротаев рассказал Teleprogramma.pro, как проходили съемки и что он сам думает о фильме.

Сюжет строится вокруг четырех молодых девушек, которые в 1943 году обучаются снайперскому делу и идут на войну. По словам режиссера, актрис обучал настоящий снайпер, ветеран боевых действий. Фильм рассказывает о взрослении и о том, как остаться человеком, несмотря на ужасы войны.

«Перед отправкой на фронт девчонки примерно месяц-полтора проводят в подготовке, после чего их сразу же бросают в пекло. За это время они становятся семьей. Мы узнаем истории героинь, мотивы, почему они находятся на фронте», — рассказывает режиссер.

По словам Коротаева, при съемках он пытался сохранить историческую достоверность, даже актеров подбирали так, чтобы они были похожи на людей того времени.

«Я искал такие лица, для меня это было важно. И мне кажется, что мы справились с этой задачей. Актеры, которые у нас снимались, они… словно из того времени. Ведь, кроме лица, нужно же еще иметь внутреннюю конституцию, которая бы работала на правду, а не вредила ей», — рассказал Коротаев.