Культура 24 января 2023, 18:39 Режиссер Евгений Царев рассказал о «Безусловном театре», где служат только люди с инвалидностью

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«Безусловный театр» появился в Петербурге в 2014 году, и все актеры в нем — это люди с ограниченными возможностями. Об этом рассказал Piter.TV режиссер Евгений Царев.

По его словам, изначально он занимался с с актерами по программе театральной академии, и через несколько лет его усилия принесли результаты. Театр смог ставить профессиональный спектакли. Всего сейчас труппа состоит из 11 актеров. Среди них артисты на колясках, с ментальными нарушениями психики, с остеогенезом и ДЦП. Вырученные за спектакли деньги идут на нужды театра и небольшую зарплату актером. Режиссеры с выручки ничего не получают. Однако есть и ряд проблем.

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«Во-первых, финансовые трудности, отсутствие спонсоров. Они были, но ушли от нас из-за определенных сложностей, коронавируса и специальной операции. <…>Вторая проблема — отсутствие собственной сцены. Мы не можем подавать на гранты, чтобы ее получить, так как принадлежим к социальной нетворческий организации. Официально на бумагах „Безусловного театра“ не существует», — рассказал Евгений Царев.

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