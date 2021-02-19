Режиссер Ефимович рассказал о своей новой картине

Режиссер Дмитрий Ефимович обсудил с РИА ФАН свой новый фильм «Батя», в котором главные роли исполнили Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.

«Фильм, как говорят киношники, рождается трижды: на бумаге, на площадке и при монтаже. Конечно, были какие-то импровизации, какие-то находки на площадке — и актерские, и операторские, и режиссерские. Но такого, в целом, что называется, „а вот еще был смешной случай на съемках“, ничего особенного не произошло», — поделился режиссер.

По словам Ефимовича, для него стало неожиданностью, что на премьеру в Новосибирске пришло много молодежи. Молодые люди признались, что рассчитывали посмотреть развлекательное кино, однако оказались не готовы к тому, что происходило на экране.

«Обычно молодежи вообще не свойственно задумываться о проблемах отношений со своими родителями, это возникает немножко позже. Однако эта самая молодежь благодарила создателей картины: они говорили, что вот сразу захотелось позвонить родителям и поговорить с ними», — добавил собеседник информагентства.