Режиссер «Джона Уика» снимет киноадаптацию игры Ghost of Tsushima

Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски снимет киноадаптацию популярной игры Ghost of Tsushima. За время ее существования было продано более 6,5 миллиона копий, сообщил Deadline.

По словам создателей, лента будет посвящена истории главного героя игры по имени Дзин Сакаи. Представители PlayStation заявили, что рады сотрудничеству с режиссером, написал портал «Ридус».

«Нам нравится работать с творческими партнерами, такими как Чад, которые увлечены нашими играми. Мы сможем создавать богатые адаптации, которые определенно взволнуют наших поклонников», — отметили они.

Когда именно выйдет киноадаптация и кто сыграет в ней главную роль, еще не известно. Для начала режиссер хочет выпустить четвертую часть «Джона Уика» с участием Киану Ривза.