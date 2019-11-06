Режиссер «Джокера» раскрыл главную загадку фильма. Она касается Софи

Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс разрешил одну из главных загадок, которая мучила зрителей: что случилось с Софи, соседкой главного героя Артура Флека.

Споры о судьбе Софи начались из-за неоднозначности, допущенной режиссером. После нескольких убийство Джокер пришел к ней и попросил о помощи, но та испугалась и выгнала его. После этого в кадре появляется Артур, который идет по коридору, а Софи больше не показывают ни разу.

Из-за бесследного исчезновения Софи с экрана часть зрителей решила, что Джокер убил девушку.

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«Говорю как режиссер и как сценарист — он ее не убивал. Это была такая лакмусовая бумажка, которой зрители могли проверить его вменяемость. Большинство людей, с которыми я поговорил, решили, что он ее не убил, потому что поняли идею — Джокер убивает только тех, кто делал ему больно, а Софи ничего ему не сделала», — сказал в интервью IndieWire режиссер Тодд Филлипс.

Он также рассказал, что в фильме была сцена, которая бы сняла этот вопрос, но ее решили вырезать. В той сцене, когда Джокер пришел на вечернее шоу к Мюррею Франклину, было показано, что Софи смотрит телевизор.