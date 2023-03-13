Культура 13 марта 2023, 23:31 Режиссер Дворцевой высказался о победе картины «Все везде и сразу» Режиссер Дворцевой заявил, что не рассчитывал на победу фильмы «Все везде и сразу»

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Фильм «Все везде и сразу» стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Лауреат Каннского кинофестиваля, член Американской киноакадемии Сергей Дворцевой прокомментировал победу картины. Об этом сообщили «Известия».

Специалист заявил, что не рассчитывал на победу киноленты. Он предполагал, что лидером премии станет фильм «Фабельманы».

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Дворцевой отметил, что подобные работы нравятся аудитории, так как представляют собой смесь кино и компьютерной игры, уточнил RT.

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Член Американской киноакадемии добавил, что не смог принять участие в голосовании.

«Предложили проголосовать по телефону, но времени уже почти не осталось. А когда шло финальное голосование, то ситуация с доступом повторилась, но мне даже на письма никто не ответил», — отметил режиссер.