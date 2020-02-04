Режиссер «Движения вверх» прокомментировал успех «Холопа»
Комедия Клима Шипенко «Холоп» обогнала по кассовым сборам картину «Движение вверх». Ее режиссер Антон Мегердичев поздравил создателей фильма с этим успехом, передает радиостанция «Говорит Москва».
Мегердичев признался, что пока не смотрел «Холопа», поскольку находится в съемочном периоде. Несмотря на это, он предположил, что работа Шипенко — это хорошо сделанная добрая комедия. Он добавил, что не ставит перед собой цели снова создать фильм, который бы стал лидером отечественного проката.
«Я вообще даже рад, что в результате в „Движении вверх“ нет ничего феноменального», — отметил режиссер.