Режиссер «Движения вверх» прокомментировал успех «Холопа»

Мегердичев признался, что пока не смотрел «Холопа», поскольку находится в съемочном периоде. Несмотря на это, он предположил, что работа Шипенко — это хорошо сделанная добрая комедия. Он добавил, что не ставит перед собой цели снова создать фильм, который бы стал лидером отечественного проката.

«Я вообще даже рад, что в результате в „Движении вверх“ нет ничего феноменального», — отметил режиссер.