Режиссер «Друзей Оушена» написал на карантине сразу три новых сценария

Американский сценарист и кинорежиссер Стивен Содерберг за время, проведенное на карантине, сумел написать три разных сценария. В том числе, сиквел к его первой полнометражной картине «Секс, ложь и видео».

О своих планах на будущее он рассказал в эфире интервью для YouTube-шоу NightCap Live. Содерберг признался, что так плодотворно не работал над сценариями с 1985 года. За шесть недель он переписал заново некий черновик, создал сценарий по роману Дэвида Левина «Город Солнца» (City of the Sun) и написал продолжение своей дебютной картины, получившей «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале 1989 года

«Я давно вынашивал идею сиквела, и, кажется, нашел, как это сделать. Надеюсь снять по этому сценарию фильм», — заявил кинорежиссер.

Стивен Содерберг больше всего известен в мире по кинолентам «Друзья Оушена», «Эрин Брокович» и сериалу «Больница Никербокер».

По данным онлайн-кинотеатров Megogo и Okko, во время карантина из-за пандемии COVID-19 первую строчку по просмотрам заняли еще один фильм Содерберга «Заражение», снятый о распространении смертельного вируса.