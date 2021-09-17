Режиссер «Дюны» назвал фильмы Marvel «немного зомбирующими»

Режиссер нового фильма «Дюна» Дени Вильнев заявил, что картины Marvel Studios являются «зомбирующими». По его словам, все эти ленты напоминают конвейерную продукцию.

«Проблема сегодня в том, что … Ну, если мы говорим о Marvel, то дело в том, что все эти фильмы сделаны по одному и тому же образцу. Некоторые режиссеры могут добавить немного цвета, но все они сделаны на одной фабрике», — сказал Вильнев в интервью для французского издания Premiere.

В разговоре с El Mundo режиссер тоже упомянул фильмы Marvel. Он напомнил слова режиссера Мартина Скорсезе, который отказался назвать супергеройские картины кино.

«Возможно, проблема в том, что нам предлагают слишком много фильмов Marvel, которые только и делают, что копируют друг друга. Может быть, подобное кино немного зомбировало нас», — предположил Вильнев.

При этом он добавил, что сейчас снимают и большое количество крупных фильмов, которые действительно имеют свою ценность.

Фильм «Дюна» Дени Вильнева уже вышел на экраны российских кинотеатров. История снята по одноименному научно-фантастическому роману Фрэнка Герберта.