Культура 20 февраля 2023, 21:36 Режиссер Дени Вильнев похвалил новую картину Спилберга «Фабельманы»

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Франко-канадский режиссер Дени Вильнев похвалил картину американского коллеги Стивена Спилберга «Фабельманы». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на материал портала World of Reel.

Вильнев назвал новый проект лучшей картиной о кинематографе. Он отметил, что был тронут фильмом во время просмотра.

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«„Фабельманы“ — это чистый акт художественной щедрости, сделанный одним из величайших режиссеров нашего времени», — заявил режиссер.

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