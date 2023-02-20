20 февраля 2023, 21:36
Режиссер Дени Вильнев похвалил новую картину Спилберга «Фабельманы»
Франко-канадский режиссер Дени Вильнев похвалил картину американского коллеги Стивена Спилберга «Фабельманы». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на материал портала World of Reel.
Вильнев назвал новый проект лучшей картиной о кинематографе. Он отметил, что был тронут фильмом во время просмотра.
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«„Фабельманы“ — это чистый акт художественной щедрости, сделанный одним из величайших режиссеров нашего времени», — заявил режиссер.
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