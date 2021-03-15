Режиссер дал прогноз, чем закончится «борьба» кинотеатров со стримингом

Режиссер Павел Лунгин сделал прогноз о том, чем закончится конкуренция между кинотеатрами и стриминговыми сервисами, написал сайт NEWS.ru.

По мнению Лунгина, в будущем прокатчики сделают большой акцент на массовом кино. При этом авторские картины полностью уйдут в интернет.

«Кинотеатры будут показывать только хиты, детские фильмы, крупную голливудскую продукцию. А авторское кино уйдет в онлайн», — пояснил специалист.

По мнению режиссера, кинотеатры продолжат свое существование. Он напомнил, как с появлением кинозалов многие «хоронили» театры. Однако такие выводы оказались поспешными.