Режиссер «Человека-паука» Уоттс будет работать над новой частью «Пункта назначения»

Режиссер Джон Уоттс, который занимался созданием фильмов о Человеке-пауке, снимет новую часть «Пункта назначения». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Уоттс выступит продюсером проекта. Рабочее название нового фильма «Пункт назначения — 6». Уоттс также сам напишет сценарий. Фильм выйдет на сервисе HBO Max.

Первая часть вышла в 2000 году.

Ранее первый трейлер фильма «Кими» появился на HBO Max. Главную роль в нем исполнила Зои Кравец. Она сыграла девушку по имени Анджела, которая работает с голосовым помощником Кими. Она занимается улучшением программы и однажды обнаруживает файл с криками девушки. Анджела понимает, что ее, скорее всего, убили.

Работодатели игнорируют эту информацию, поэтому героиня решает сама провести расследование. Все осложняется ее боязнью открытых пространств.

Режиссером фильм стал Стивен Содерберг. Сюжет имеет что-то общее с сериалом «Черное зеркало». Также в триллере сыграли такие актеры, как Эрика Кристенсен и Девин Рэтрей. Сценаристом стал Дэвид Кепп.