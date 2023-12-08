Культура 08 декабря 2023, 02:11 Режиссер был в шоке. Съемки постельной сцены в фильме «Не могу сказать „прощай“» закончились скандалом Киноафиша: постельная сцена в «Не могу сказать „прощай“» привела к скандалу Freepik

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Съемки постельной сцены в фильме «Не могу сказать „прощай“» закончились скандалом. Актер Сергей Варчук демонстрировал вполне реальную страсть к своей партнерше Татьяне Паркиной. В дело даже вмешался режиссер Борис Дуров. Об этом написал портал «Киноафиша».

Мелодрама «Не могу сказать „прощай“» 1982 года — один из немногих советских фильмов, в котором есть постельная сцена. По информации издания, на съемках этого эпизода произошло то, что в современном мире назвали бы харассментом.

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Актер Сергей Варчук, сыгравший главного героя, позволил себе непристойное поведение. Под одеялом он прижимал к себе свою экранную жену Татьяну Паркину, оправдываясь тем, что так сцена будет выглядеть более реалистично. Актриса к такой степени реализма была не готова, а режиссер Борис Дуров то и дело повышал голос на разошедшегося актера. Из-за этого съемки постельной сцены затянулись.

Ранее стало известно, что советский фильм «Морозко», вышедший в США под названием «Джек Фрост» напугал американцев. Бабу-Ягу из фильма они назвали жуткой ведьмой с ужасным голосом, который может напугать даже взрослого человека. А некоторые зрители сделали вывод, что эту «леденящую душу» сказку нельзя показывать детям «ни в коем случае».