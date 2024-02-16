16 февраля 2024, 17:55
Режиссер Быков снимет продолжение сериала «Метод»
Режиссер Юри Быков возьмется за съемки продолжения нашумевшего сериала «Метод». Об этом сообщил RT.
Старт съемок запланировали на лето текущего года. Зрители увидят новый сезон лишь в 2025 году. Изначально Юрий Быков считал проект законченным и отказывался от продолжения. Но потом его зацепила идея показать реалистичный взгляд маньяка на жизнь.
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«Сейчас у нас есть возможность сделать из „Метода“ очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени», — заявил режиссер.
Кино
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