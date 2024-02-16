Культура 16 февраля 2024, 17:55 Режиссер Быков снимет продолжение сериала «Метод»

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Режиссер Юри Быков возьмется за съемки продолжения нашумевшего сериала «Метод». Об этом сообщил RT.

Старт съемок запланировали на лето текущего года. Зрители увидят новый сезон лишь в 2025 году. Изначально Юрий Быков считал проект законченным и отказывался от продолжения. Но потом его зацепила идея показать реалистичный взгляд маньяка на жизнь.

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«Сейчас у нас есть возможность сделать из „Метода“ очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени», — заявил режиссер.

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