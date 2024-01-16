Культура 16 января 2024, 15:50 Режиссер Бронзит: реставрация мультфильмов времен ВОВ может стать большим сюрпризом

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Киностудия «Союзмультфильм» заявила о планах отреставрировать анимационные ленты периода Великой Отечественной войны. В беседе с ИА НСН информацию прокомментировал режиссер Константин Бронзит.

По его словам, восстановление проектов может стать большим сюрпризом.

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«Мало кто знает, но студия Disney <…> делала специальные фильмы антивоенного содержания против гитлеровской коалиции, там участвовали Дональд и все его братья», — добавил деятель культуры.

Для отреставрированных мультфильмов будут выделены специальные показы в кинотеатрах. Однако Бронзит считает, что они не будут пользоваться большой популярностью.