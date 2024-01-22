Культура 22 января 2024, 15:51 Режиссер Бронзит объяснил успех картины «Три Богатыря и Пуп Земли» семейными традициями

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Картина «Три Богатыря и Пуп Земли» от студии «Мельница» оказалась самым успешным проектом франшизы. В беседе с ИА НСН режиссер Константин Бронзит объяснил причину рекордных сборов.

По его словам, просмотр мультфильмов про богатырей на Новый год стал традицией для многих семей. За границей в центре такого ритуала находятся фильмы Disney, добавил специалист.

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Он также отметил, что санкции и повышение стоимости билетов положительно повлияли на сборы.