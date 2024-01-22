22 января 2024, 15:51
Режиссер Бронзит объяснил успех картины «Три Богатыря и Пуп Земли» семейными традициями
Картина «Три Богатыря и Пуп Земли» от студии «Мельница» оказалась самым успешным проектом франшизы. В беседе с ИА НСН режиссер Константин Бронзит объяснил причину рекордных сборов.
По его словам, просмотр мультфильмов про богатырей на Новый год стал традицией для многих семей. За границей в центре такого ритуала находятся фильмы Disney, добавил специалист.
Реклама
Он также отметил, что санкции и повышение стоимости билетов положительно повлияли на сборы.
Режиссер
Фильмы
Реклама
Реклама