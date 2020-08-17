Режиссер Бортко раскритиковал мультфильм Disney с бисексуальной героиней

Режиссер Владимир Бортко раскритиковал мультфильм Disney «Дом совы», главной героиней которого является бисексуальная девушка. Он заявил, что против показа таких картин в России.

«Отношение мое к этому такое же точно, как у Никиты Сергеевича Михалкова — это категорически мне не нравится. Если спросят лично меня, то я бы такие фильмы не покупал. Но это мое личное мнение, а не Государственной думы. А все остальное — это уже в компетенции тех людей, которые это покупают и продают», — поделился мыслями Бортко.

Как считает кинематографист, нередко детский контент содержит скрытую пропаганду ЛГБТ-отношений, информирует радио «Говорит Москва».

Первый сезон мультсериала «Дом совы» показали в начале текущего года. В одном из последних эпизодов есть сцена с главной героиней и ее соперницей. Зрители увидели в ней проявление у персонажей признаков нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже автор сериала подтвердила бисексуальность девушек. Она рассказала, что сама относится к ЛГБТ-сообществу и заявила о желании показывать бисексуальных людей в своих работах.