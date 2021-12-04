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    04 декабря 2021, 20:30

    Режиссер Бояков назвал «разводкой» свое увольнение из МХАТ имени Горького

    Эдуард Бояков назвал причиной ухода из МХАТ некую «разводку»

    Михаил Закурдаев

    Экс-худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков в интервью Тине Канделаки на RTVI назвал «разводкой» решение о его уходе и счел, что оно назревало давно.

    Режиссер Бояков назвал «разводкой» свое увольнение из МХАТ имени Горького

    Режиссер подчеркнул, что сперва гендиректор МХАТа Владимир Кехман обещал ему, что его пост худрука сохранят за ним, а через пять дней его попросили уволиться. В день ухода с Бояковым шел до дверей охранник, они успели еще раз поговорить с Кехманом и пожали руки.

    «Я оделся, дал задание моему помощнику снять иконы, слава богу», — признался режиссер.

    Кехман возглавляет МХАТ имени Горького с 27 октября. При его руководстве были уволены пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора Олег Михайлов, а потом и собственно Бояков.

    Ранее Эдуард Бояков рассказал о будущем спектакля «Чудесный грузин». Постановка стала скандальной из-за ситуации вокруг участия в ней телеведущей Ольги Бузовой. Экс-худрук поделился, что собирается основать собственный театр, который будет негосударственным и чье название пока не раскрывается. Там и будет, по его словам, участвовать Бузова в том же спектакле.