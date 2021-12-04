Режиссер Бояков назвал «разводкой» свое увольнение из МХАТ имени Горького

Экс-худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков в интервью Тине Канделаки на RTVI назвал «разводкой» решение о его уходе и счел, что оно назревало давно.

Режиссер подчеркнул, что сперва гендиректор МХАТа Владимир Кехман обещал ему, что его пост худрука сохранят за ним, а через пять дней его попросили уволиться. В день ухода с Бояковым шел до дверей охранник, они успели еще раз поговорить с Кехманом и пожали руки.

«Я оделся, дал задание моему помощнику снять иконы, слава богу», — признался режиссер.

Кехман возглавляет МХАТ имени Горького с 27 октября. При его руководстве были уволены пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора Олег Михайлов, а потом и собственно Бояков.

Ранее Эдуард Бояков рассказал о будущем спектакля «Чудесный грузин». Постановка стала скандальной из-за ситуации вокруг участия в ней телеведущей Ольги Бузовой. Экс-худрук поделился, что собирается основать собственный театр, который будет негосударственным и чье название пока не раскрывается. Там и будет, по его словам, участвовать Бузова в том же спектакле.