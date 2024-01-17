Культура 17 января 2024, 17:38 Режиссер Алексей Герман-младший признался, что не сразу хотел браться за съемки фильма «Воздух»

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Режиссер Алексей Герман-младший в беседе с газетой «Петербургский дневник» признался, что, только начав работать над фильмом «Воздух, понял, что проект будет достаточно сложным.

Кинокартина, которая выйдет в прокат 18 января, расскажет историю вымышленного женского отряда времен Великой Отечественной войны. В фильме сыграют актеры Сергей Безруков и Елена Лядова.

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По словам кинематографиста, лишь спустя три недели раздумий он согласился начать работу над проектом.

«Показать воздушные бои времен Великой Отечественной войны, да так, чтобы они выглядели достоверно — задача очень сложная и с технической, и с исторической, и с эмоциональной точек зрения», — добавил Герман-младший.