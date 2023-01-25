Культура 25 января 2023, 17:52 Режиссер Александр Войтинский рассказал, в чем главная особенность Александра Петрова

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Режиссер Александр Войтинский, который сотрудничал с Александром Петровым на съемках сериала «Метод 2», рассказал, что актер обладает огромной харизмой. Об этом сообщило РИА ФАН.

Александра Петрова нередко называют заложником одного образа и зло шутят, что он играет везде одного и того же персонажа, перед новой ролью только меняя одежду. Но Александр Войтинский категорически с этим не согласен. По его словам Петров — человек с огромной харизмой. Ему не нужно меняться до неузнаваемости, потому что его талант и бушующий внутри вулкан эмоций приковывают зрителя.

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«Петров — максимально харизматичный. Мало кто знает, что это такое. Многие просто рассуждают об этом: у него есть, а у того нет, у него больше, а у того меньше… А что это на самом деле? Харизма дается лидерам, чтобы они вели за собой свое племя. <…>Как работает эволюция, мы смотрим на лучших и пытаемся повторить, идем за ними. Посмотрите на обложки журналов. Вы не увидите на них бездомных из вашего района. Там всегда оказываются лица самых красивых, самых богатых, самых успешных. Это и есть харизма. Они ведут нас за собой», — рассказал Александр Войтинский.