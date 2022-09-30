Режиссер Адильхан Ержанов развеял известный миф о Стэнли Кубрике | 360°

Культура 30 сентября 2022, 18:01 Поделиться Telegram

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Viber Режиссер Адильхан Ержанов развеял известный миф о Стэнли Кубрике

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Казахский режиссер Адильхан Ержанов в разговоре с «Известиями» рассказал, что не верит в известную историю о Стэнли Кубрике — о том, что якобы режиссер заставил всю группу целый месяц ждать нужного солнечного света для сцены в фильме «Барри Линдон». По словам Ержанова, это миф, который не может быть правдой.

По его словам, процесс кинопроизводства строится так, что любые съемки можно запланировать заранее, они есть в графике, от которого нельзя отходить.

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«Кубрик наверняка точно знал, в котором часу на данной локации будет нужный ему свет, и просто ждал этого момента вместе со всей командой. Все, что связано с „режимом“, восходом и заходом, элементарно просчитывается. Бывают исключения в виде внезапного дождя, но все равно — в кинопроизводстве все можно более-менее запланировать». — сказал режиссер.

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