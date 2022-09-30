Режиссер Адильхан Ержанов развеял известный миф о Стэнли Кубрике | 360°

Все новости

Подмосковье

30 сентября 2022, 18:51

Более 1000 детей стали учащимися новой школы в Павловском Посаде в сентябре

Подмосковье

30 сентября 2022, 18:49

Выставку, концерт и дефиле провели на День пожилого человека в Одинцове

Реклама

Спецоперация

30 сентября 2022, 18:47

«Возвращаемся в родную семью». Глава ЛНР — о вхождении республики в состав России

Подмосковье

30 сентября 2022, 18:40

Спортивно-туристический слет ко Дню Подмосковья прошел в Подольске

Общество

30 сентября 2022, 18:34

Фейк: в Москве за военнообязанными будут следить по QR-кодам

Спецоперация

30 сентября 2022, 18:33

«Не позволим шутить с нами». Кадыров пообещал полностью освободить ДНР и Запорожье

Мир

30 сентября 2022, 18:29

Сайт британской службы контрразведки МИ-5 подвергся кибератаке

Общество

30 сентября 2022, 18:23

Иностранцам-контрактникам упростили получение гражданства России

Мир

30 сентября 2022, 18:18

Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина о переговорах с Украиной

Культура

30 сентября 2022, 18:01

Режиссер Адильхан Ержанов развеял известный миф о Стэнли Кубрике

Читать 360tv в

Казахский режиссер Адильхан Ержанов в разговоре с «Известиями» рассказал, что не верит в известную историю о Стэнли Кубрике — о том, что якобы режиссер заставил всю группу целый месяц ждать нужного солнечного света для сцены в фильме «Барри Линдон». По словам Ержанова, это миф, который не может быть правдой.

По его словам, процесс кинопроизводства строится так, что любые съемки можно запланировать заранее, они есть в графике, от которого нельзя отходить.

Реклама

«Кубрик наверняка точно знал, в котором часу на данной локации будет нужный ему свет, и просто ждал этого момента вместе со всей командой. Все, что связано с „режимом“, восходом и заходом, элементарно просчитывается. Бывают исключения в виде внезапного дождя, но все равно — в кинопроизводстве все можно более-менее запланировать». — сказал режиссер.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама