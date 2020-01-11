Режиссер «1917» рассказал, из-за чего картину пришлось переснимать

По словам Мендеса, актер Эндрю Скотт сделал «больше ошибок, чем все остальные», из-за чего картину пришлось переснимать.

Как отмечается в материале, военная драма была снята двумя дублями без монтажных склеек, поэтому любая ошибка могла «перезапустить» съемки.

Эндрю Скотт появляется в картине только в одной сцене. По сюжету ему нужно было зажечь сигарету, но сделать это не получалось из-за неисправной зажигалки. В результате режиссеру пришлось все переснимать.

«У вас могут быть волшебные семь минут, но потом кто-то споткнется, или зажигалка не сработает, или актер забудет половину слов, и это означает, что вся работа пошла насмарку и нужно начинать сначала», — приводит издание слова режиссера.

Военная лента «1917» взяла две награды на прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения премии «Золотой глобус». Премьера фильма состоялась в начале декабря. В России картина выйдет на большие экраны 30 января. В картине снимались Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт и Ричард Медден.