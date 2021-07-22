Реставрацию Воронцовского дворца в Крыму закончат в ноябре

Работы по реставрации Воронцовского дворца в Крыму идут с опережением сроков. Их собираются закончить в ноябре, сообщил «Новый Севастополь».

Изначально дворец должны были отреставрировать к 2022 году. Однако уже сейчас большая часть работ выполнена.

Сейчас рабочие занимаются оборудованием систем видеонаблюдения и освещения. После этого планируется провести благоустройство территории, отреставрировать ограду и террасы.

Реставрацию дворца начали в 2018 году.