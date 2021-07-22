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    22 июля 2021, 20:49

    Реставрацию Воронцовского дворца в Крыму закончат в ноябре

    Полина Гребенщикова

    Работы по реставрации Воронцовского дворца в Крыму идут с опережением сроков. Их собираются закончить в ноябре, сообщил «Новый Севастополь».

    Реставрацию Воронцовского дворца в Крыму закончат в ноябре

    Изначально дворец должны были отреставрировать к 2022 году. Однако уже сейчас большая часть работ выполнена.

    Сейчас рабочие занимаются оборудованием систем видеонаблюдения и освещения. После этого планируется провести благоустройство территории, отреставрировать ограду и террасы.

    Реставрацию дворца начали в 2018 году.