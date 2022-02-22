Реставрацию проведут в особняке Румянцева на Английской набережной в Петербурге

К октябрю 2022 года в Санкт-Петербурге планируют закончить масштабную реставрацию фасада особняка графа Румянцева, который находится на Английской набережной, 44. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре Северной столицы.

Специалистам предстоит окрасить, восстановить и украсить лепнину исторического здания, а также отремонтировать гранитный цоколь и чугунное ограждение балкона. В порядок будет приведет и барельеф с Мнемозиной, Аполлоном и музами.

Сейчас в особняке представлены экспозиции по истории города 20-го века. Музей, несмотря на ремонт, будет работать в обычном режиме.