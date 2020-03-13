Реставрацию Петербургской консерватории продлили до 2023 года
Министерство культуры возобновило ремонт консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. В июне прошлого года реставрацию остановили из-за нарушений подрядчика. Об этом сообщили «Петербургский дневник».
Сейчас ремонт на себя взяла компания «ЕКС». Именно она выиграла торги на право продолжить реконструкцию, которые проводила Северо-Западная дирекция Министерства культуры.
Предполагается, что отремонтированный объект сдадут к 2023 году. На его реставрацию дополнительно выделили 2 213,8 миллиона рублей
Ремонт консерватории будет контролировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Недавно он и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрели здание.
Ожидается, что реставрацию возобновят немедленно.