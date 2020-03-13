Реставрацию Петербургской консерватории продлили до 2023 года

Сейчас ремонт на себя взяла компания «ЕКС». Именно она выиграла торги на право продолжить реконструкцию, которые проводила Северо-Западная дирекция Министерства культуры.

Предполагается, что отремонтированный объект сдадут к 2023 году. На его реставрацию дополнительно выделили 2 213,8 миллиона рублей

Ремонт консерватории будет контролировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Недавно он и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрели здание.

Ожидается, что реставрацию возобновят немедленно.