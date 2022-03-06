Реставрацию Московской усадьбы проведут в Кирове

Реставрацию деревянной усадьбы купца Масягина проведут в Кировской области. Для ремонта здание специально доставили туда из Москвы. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «Кировская правда».

Здание располагалось в Старомонетном переулке. На днях здание начала XIX века приобрел новый владелец. Хозяин дома принял решение провести реставрацию усадьбы. Здание разобрали на бревна и перевезли на Вятку. Специалисты проведут реставрационные работы по восстановлению сруба. Для ремонта воспользуются древесиной из вятского леса.