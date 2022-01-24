Реставрацию Медного всадника завершили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили реставрацию Медного всадника, установленного на Сенатской площади. Работы по восстановлению велись с середины октября прошлого года, написал «Петербургский дневник».

«В ближайшие две-три недели будут снимать леса. Специалисты не торопятся открывать отреставрированный памятник, пока в Петербурге стоят морозы: во время работ внутри „саркофага“ поддерживалась плюсовая температура (примерно +18)», — рассказали в Государственном музее городской скульптуры.

Территория вокруг памятника также будет благоустроена. Работы планируют начать весной этого года. Обновленное произведение скульптора Этьена Фальконе станет подарком городу к 350-летию со дня рождения Петра Великого.