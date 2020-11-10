Реставрацию Консерватории имени Римского-Корсакова могут закончить в 2024–2025 годах

Уточняется, что началась реставрация еще в 2014 году. Тогда на это обратил внимание президент России Владимир Путин.

«Надо просто открыть проектную документацию объекта и начать работы. Если федеральное финансирование будет ритмичным, то есть все шансы завершить объект в 2024–2025 годах», — заверил он.