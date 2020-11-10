Реставрацию Консерватории имени Римского-Корсакова могут закончить в 2024–2025 годах
Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров рассказал, что реставрацию Консерватории имени Римского-Корсакова могут закончить к 2024–2025 годам. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Уточняется, что началась реставрация еще в 2014 году. Тогда на это обратил внимание президент России Владимир Путин.
«Надо просто открыть проектную документацию объекта и начать работы. Если федеральное финансирование будет ритмичным, то есть все шансы завершить объект в 2024–2025 годах», — заверил он.