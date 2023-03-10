Культура 10 марта 2023, 22:55 Реставрацию кафедрального собора святого апостола Павла в Петербурге завершат в 2023 году

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Зампред правительства региона, глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой рассказал о планах по реставрационным работам в Ленинградской области на 2023 год. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам специалиста, в апреле–мае 2023 года планируют завершить реставрацию кафедрального собора святого апостола Павла. Цой назвал данный проект крайне важным для культуры региона.

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Также, рассказал зампред, к концу подойдут работы в музее-усадьбе Павла Щербова, написал RT.

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«В этом году мы ожидаем окончания работ на территории Новой Ладоги — в бывшем купеческом особняке на Пионерской улице. Всю текущую зиму специалисты приводили в порядок интерьеры объекта», — добавил чиновник.