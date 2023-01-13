Культура 13 января 2023, 15:28 Реставрация Петропавловской крепости обойдется в более чем миллиард рублей

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Власти Санкт-Петербурга в 2023 году запланировали начать реставрацию главной городской достопримечательности — Петропавловской крепости. Об этом сообщил Пятый канал.

Пока провели оценочные работы и выяснилось, что обновление крепости обойдется городу в более чем миллиард рублей. Петербургские власти уже выделили соответствующую сумму из бюджета.

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Как отметило utro.ru, запланирован ремонт железных опор, обновление гранитной облицовки. Также профильные специалисты займутся и другими важными объектами Петропавловской крепости. Напомним, это первое здание, заложенное в Санкт-Петербурге, от даты начала строительства, 27 мая 1703 года, считается история города.

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