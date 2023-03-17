Культура 17 марта 2023, 14:00 Реставрация Московского дворца пионеров началась в Москве

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В Москве стартовала реставрация Московского дворца пионеров. Такой информацией поделился мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на официальный Telegram-канал мэра.

Дворец входит в состав образовательного комплекса «Воробьевы горы».

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Порядка 60 лет здание провело без ремонта. Однако теперь планируют провести реконструкцию сразу пяти корпусов, среди которых главный корпус с планетарием и выставочными залами, лекционно-презентационный корпус со столовой, обсерватория, театральный блок и концертный зал, написал DailyMoscow.

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