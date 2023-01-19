Культура 19 января 2023, 14:40 Реставрация Московских триумфальных ворот начнется в Петербурге

Читать 360tv в

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга рассказали, что в конце февраля в городе начнут реставрацию Московских триумфальных ворот. Об этом написал «Петербургский дневник».

Специалисты демонтируют 30 скульптур Гениев, буквы и знаки надписей, чтобы отреставрировать их в мастерских. Поверхность памятника будет очищена от загрязнений и следов коррозии.

Реклама

«По завершении работ планируется организовать поверхностный водоотвод от сооружения», — добавили в ведомстве.

Реклама

Реставрация завершится предположительно к концу 2024 года.