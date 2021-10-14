Реставрация Медного всадника началась в Петербурге

В Санкт-Петербурге началась реставрация памятника Петру I на Сенатской площади. Работы посвящены 350-летнему юбилею императора. Об этом сообщили «Невские новости».

На реставрацию памятника выделили 40 миллионов рублей. Она подойдет к концу в мае 2022 года. Уже возвели строительные леса. Рабочие расчистят поверхность, устранят дефекты, а также приведут в порядок и загерметизируют швы. Рабочие планируют привести в порядок саму скульптуру, а также ее основание, которое состоит из трех частей.