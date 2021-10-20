Реставрация Казанского собора подошла к концу

Десятилетняя масштабная реставрация фасадов Казанского собора в Санкт-Петербурге подошла к концу. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

15 ноября снимут строительные леса. Уже провели реконструкцию лицевых стен и колоннады собора. Реконструкция началась в 2015 году. Администрация города выделила на работы 291 миллион рублей. До этого средства выделяли из федерального бюджета через минкульт РФ. Ранее в Санкт-Петербурге началась реставрация памятника Петру I на Сенатской площади. Работы посвящены 350-летнему юбилею императора.