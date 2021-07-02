Реставрация фонтана XVIII века завершилась в Петергофе

В России 1 июля традиционно отмечают День реставратора. В честь этого праздника в Петергофе после реконструкции открылся фонтан «Солнце». Об этом сообщил сайт «Мир 24».

На данный момент в Петергофе проводятся масштабные ремонтные работы. Верхний сад музея-заповедника перекрыт забором. Работники пытаются вернуть саду первоначальный вид.

«Реставрационными работами предусмотрено восстановление сада на период его наивысшего рассвета. Это по планам и чертежам — в историческом материале и в историческом породном составе», — заявила заместитель начальника службы реставрации, реконструкции и капитального ремонта «Петергофа» Олеся Чайникова.

Реставраторам удалось восстановить механизм 1724 года — фонтан «Солнце». Напор воды, поступаемый в фонтан, приводит в движение колесо, которое расположено наверху конструкции. С помощью зубчатой передачи колонна с золочеными дисками приходит в движение.