Культура 07 июня 2023, 19:31 Реставрация фасадов исторического корпуса МИСиСа началась в Москве Заммэра Москвы Сергунина: в столице началась реставрация главного корпуса МИСиСа Департамент культурного наследия города Москвы

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Реставрация главного корпуса МИСиСа стартовала в Москве, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Фасады главного корпуса Горного института Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» на Ленинском проспекте очистят от загрязнений, старой краски и отделочных материалов.

Специалистам предстоит укрепить кирпичную кладку фасадов и восстановить поврежденные элементы. Мастера отреставрируют цоколь, скульптуры шахтеров над парадным входом, колонны, карнизы и лепной декор. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Здание института имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Внутри сохранились чугунные лестницы и кирпичные своды домовой церкви, построенной в середине XIX века.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина на реставрацию выделили грант.