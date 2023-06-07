07 июня 2023, 19:31
Реставрация фасадов исторического корпуса МИСиСа началась в Москве
Заммэра Москвы Сергунина: в столице началась реставрация главного корпуса МИСиСа
Реставрация главного корпуса МИСиСа стартовала в Москве, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.
Фасады главного корпуса Горного института Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» на Ленинском проспекте очистят от загрязнений, старой краски и отделочных материалов.
Специалистам предстоит укрепить кирпичную кладку фасадов и восстановить поврежденные элементы. Мастера отреставрируют цоколь, скульптуры шахтеров над парадным входом, колонны, карнизы и лепной декор.
Наталья Сергунина
Заместитель мэра Москвы
Здание института имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Внутри сохранились чугунные лестницы и кирпичные своды домовой церкви, построенной в середине XIX века.
По решению мэра Москвы Сергея Собянина на реставрацию выделили грант.
Благоустройство
Реставрация
Москва 2023
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