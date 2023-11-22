Культура 22 ноября 2023, 17:34 Реставрация доходного дома Тюляевой завершилась в Москве Собянин сообщил о завершении реставрации доходного дома Тюляевой в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве завершили реставрационные работы доходного дома Натальи Тюляевой на улице Забелина. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Построенное в 1900 году здание — смесь архитектурных стилей эклектика и модерн. Его признали объектом культурного наследия регионального значения.

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«До революции в доходном доме размещались большие квартиры — каждая занимала отдельный этаж. В некоторых помещениях сохранились изразцовые угловые печи, а в парадных залах — декоративная отделка потолков», — уточнил Собянин.

Специалисты по реставрации смогли вернуть зданию первоначальные планировку и внешнее оформление. Они также вновь открыли вход, который находился на главном фасаде дома. С помощью старинных фотоснимков и документов рабочие воссоздали настенные панно с флористическими мотивами. Реконструкция затронула деревянные окна, крышу и входную калитку.

Ранее вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов объяснил важность реставрации станций метро. По его словам, подобные работы способствуют сохранению исторического облика столицы.