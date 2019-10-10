Реставраторы восстановят китайские кабинеты Екатерины II в Ораниенбауме

По данным издания, в Китайском дворце восстановят знаменитые комнаты и кабинеты Екатерины II. Предполагается, что к лету откроется еще два зала.

Речь идет о Малом китайском кабинете и Штукатурном покое, который отличает тончайшая декорированная лепка. Уточняется, что китайский дворец построили в конце XVIII века по проекту Антонио Ринальди. Сейчас прикладывается много сил, чтобы вернуть зданию прежнее великолепие.